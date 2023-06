Parité : réduire le fossé hommes-femmes pourrait prendre 131 ans, selon ce rapport

Un rapport du Forum Economique Mondial (WEF) estime que les femmes n'atteindront pas la parité avec les hommes avant au moins 131 ans, soit pas avant 2154.

L’égalité des sexes au niveau mondial n’est pas encore d'actualité. D’après le Global Gender Gap Report 2023 du Forum Economique Mondial (WEF) publié le 20 juin, l'écart global entre les sexes - une mesure de l'égalité dans les domaines de l'économie, de la politique, de la santé et de l'éducation – n’a été réduit que d’à peine 0,3% par rapport à l'année dernière.

Alors que certaines parties du monde connaissent une reprise partielle, d’autres se détériorent à mesure que de nouvelles crises éclatent. Ainsi, au rythme actuel, il faudra 131 ans pour parvenir à une parité totale.

Si le score mondial de parité a retrouvé les mêmes niveaux que ceux d'avant la pandémie, le rythme global de l'évolution s'est en effet considérablement ralenti. Même en revenant à l'horizon de 100 ans pour atteindre la parité prévue dans l'édition 2020, il faudrait une accélération notoire des progrès.

Car les indications d’un recul de la parité dans des domaines tels que l’économie ont créer un «cas urgent pour une action renouvelée et concertée», selon Saadia Zahidi, directrice générale du WEF.

169 ans pour une parité économique mondiale

Alors que le Forum Economique Mondial estime qu'il faudra 131 ans pour une parité totale, il prévoit 169 ans pour accéder à une parité économique au niveau mondial. En outre, il faudra 162 ans pour atteindre une parité politique.

Pour élaborer ces prévisions, l’organisation s'est basée sur un indice unique d'écart de genre qui mesure la parité hommes-femmes dans 146 pays et dans quatre domaines : la santé et la survie, le niveau d'éducation, la participation et les opportunités économiques, ainsi que l'autonomisation politique.

Depuis le lancement de cet indice en 2006, la parité globale s’est améliorée de 4,1%.

Toutefois l’intensification des progrès vers la parité hommes-femmes reste un défi et les femmes ne sont pas les seules concernées. Selon Saadia Zahidi, les progrès peuvent avoir un réel effet booster en profitant plus largement aux économies et aux sociétés, en stimulant l’innovation ou encore en relançant la croissance des pays.