«C’est bien trop long» : la famille d’un passager du sous-marin disparu près du Titanic accuse OceanGate d’avoir trop tardé à donner l’alerte

La famille du milliardaire britannique Hamish Harding a accusé, ce mercredi 21 juin, le constructeur américain OceanGate d’avoir tardé à donner l’alerte, indiquant que les garde-côtes américains ont été informés de la perte du contact avec le sous-marin 8 heures après sa disparition.

Ce mercredi 21 juin, Kathleen Cosnett, cousine de Hamish Harding, le passager britannique qui se trouve à bord du sous-marin disparu près du Titanic, a jugé l’attente «trop longue» avant que les premières opérations de recherche soient lancées.

Selon la famille du milliardaire, l’opérateur OceanGate a en effet mis huit heures avant de contacter les garde-côtes américains. D’après elle, le sous-marin, baptisé «Titan», a été signalé disparu aux garde-côtes dimanche à 17h40 heure locale, soit huit heures après que le Polar Prince, le bateau à partir duquel le sous-marin a été lancé, a perdu le contact avec lui, à 9h45 heure locale.

«C'est très effrayant», a déclaré Kathleen Cosnett, 69 ans, au Telegraph. «Il a fallu tellement de temps pour qu'ils se mettent en route pour les secourir, c'est bien trop long. J'aurais pensé que trois heures seraient le minimum absolu», a-t-elle ajouté.

La sexagénaire a également déclaré avoir «appris que le sous-marin avait perdu le contact par l'intermédiaire de membres de ma famille qui étaient en contact avec OceanGate à peu près au moment où je me suis couché (vers 23h)».

«A ce moment-là, nous, en tant que famille, avons commencé à nous mobiliser pour faire passer le message et obtenir de l'aide. Et nous avons appelé les garde-côtes britanniques et le ministère des Affaires étrangères. Nous les avons appelés très tôt», a-t-elle précisé.

Ce jeudi 22 juin, , un «champ de débris» a été découvert dans l’Atlantique près de l’épave du Titanic par un robot participant aux recherches internationales. Quelques heures plus tard, OceanGate a annocé le décès des cinq passagers du submersible.