Mercosur, réchauffement climatique, guerre en Ukraine... Les enjeux de la visite de Lula à Paris

Le président brésilien Lula, qui multiplie les déplacements à l’étranger depuis sa prise de pouvoir en janvier dernier, est en visite à Paris ce jeudi 22 et ce vendredi 23 juin, et doit rencontrer Emmanuel Macron.

Retrouver une place de choix sur la scène internationale : c’est l’ambition du président brésilien Lula, qui multiplie les déplacements officiels depuis son retour au palais présidentiel pour rebâtir les relations diplomatiques laissées à l’abandon pendant le mandat de son prédécesseur, Jair Bolsonaro.

Lula est attendu en France ce jeudi et ce vendredi, avec au programme, des discussions sur l’environnement, l'économie et la géopolitique, et une rencontre avec Emmanuel Macron.

Lutte contre le réchauffement climatique et la pauvreté

Pour entamer cette visite de deux jours, le président brésilien doit se rendre au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial, organisé à Paris. Cette réunion va rassembler les représentants d’une centaine de pays afin de trouver une nouvelle organisation globale pour aider les pays démunis à lutter contre le réchauffement climatique et la pauvreté.

Dans une tribune publiée ce mercredi dans Le Monde, plusieurs chefs d’Etat, dont Lula, Emmanuel Macron ou encore Joe Biden, le président des Etats-Unis, plaident pour une «transition écologique juste et solidaire» et pour œuvrer «de manière urgente afin que notre système en fasse plus pour les populations et pour la planète». Lors de ce sommet, le président Lula devrait notamment évoquer l’organisation de la COP30 en Amazonie en 2025, qui a été approuvée par l’Organisation des Nations unies.

Le président brésilien a fait de la lutte pour la préservation de l’environnement une priorité de son mandat. Il y a quelques semaines, il a notamment annoncé un grand plan politique pour lutter contre la déforestation de l’Amazonie.

Ce jeudi, Lula est également attendu dans la soirée à l’événement «Power our Planet», aux pieds de la Tour Eiffel, organisé par l’ONG Global Citizen, qui milite pour mettre fin à l’extrême pauvreté dans le monde. Un sujet cher au président brésilien, puisque la lutte contre la pauvreté était au cœur de ces deux premiers mandats, de 2002 à 2010, à l’issue desquels 3 millions de Brésiliens étaient sortis de la pauvreté. Une prise de parole du président brésilien est donc attendue lors de cet événement, durant lequel des concerts de prestigieux artistes vont avoir lieu, notamment Billie Eilish et Lenny Kravitz.

Mercosur

Le leader de la gauche brésilienne va rencontrer Emmanuel Macron lors de son séjour à Paris. Un déjeuner entre les deux chefs d’Etat est notamment prévu vendredi midi, pendant lequel Lula a déjà fait savoir qu’il aimerait discuter du Mercosur avec le président français.

«Je veux discuter avec Macron de la question du parlement français qui a approuvé le durcissement de l'accord Mercosur-Union européenne. L'Union européenne ne peut pas menacer le Mercosur de sanctions si le Mercosur ne respecte pas ceci ou cela. Si nous sommes des partenaires stratégiques, il ne faut pas menacer, il faut aider», a notamment déclaré le président du Brésil dans une interview à la presse lundi dernier, selon CNN Brasil.

Au début du mois de juin, les parlementaires français ont en effet adopté une résolution contre un pacte qui avait été conclu en 2019, appelant le gouvernement à demander à Bruxelles de ne conclure d’accord qu’à la condition que le Mercosur respecte «les normes de production européennes».

Le Mercosur est une communauté économique qui regroupe plusieurs pays d’Amérique latine, fondée en 1991, et dont les membres permanents sont l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay, le Paraguay et le Venezuela.

L’Union européenne et le Mercosur ont déjà signé un accord stratégique en 2019, mais qui n’a pas été ratifié, en raison des préoccupations des Européens quant à la politique environnementale de l’ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro. Depuis le retour au pouvoir de Lula, les discussions ont été relancées, et la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, espère conclure un nouvel accord avant la fin de l’année.

Guerre en Ukraine

Avant de se rendre en France, Lula est passé par l’Italie et par le Vatican pour y rencontrer le Pape François. Lors de leur rencontre, le souverain pontife et le président du Brésil ont discuté de la guerre en Ukraine. Un sujet sur lequel le Brésilien a une position clivante, et a eu des propos polémiques. Il a notamment enjoint les Etats-Unis à arrêter d’«encourager la guerre», et a refusé de fournir des armes à Kiev.

Il s’agit d’un des sujets qu’il pourrait aborder avec Emmanuel Macron, très engagé au côté de l’Ukraine. Lula pourrait notamment parler une nouvelle fois de sa volonté de créer un «groupe de la paix» de pays neutres dans le conflit et qui agiraient comme des médiateurs pour trouver une solution à la guerre.