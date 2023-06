Meta vs Twitter : Mark Zuckerberg accepte d'affronter Elon Musk sur un ring

Dans une tournure complètement improbable des événements ces derniers jours, Mark Zuckerberg vient de répondre favorablement à la proposition d’Elon Musk de l’affronter sur un ring. De son côté, le patron de Twitter a proposé que le combat ait lieu dans l’Octagon de Las Vegas.

Non, ceci n’est pas une blague. Selon une information confirmée par le site américain The Verge, Mark Zuckerberg, le grand patron de Facebook et Instagram, a accepté la proposition d’Elon Musk pour un combat sur un ring. Comment en est-on arrivé là ? Le patron de Twitter s’est récemment moqué de la victoire de Mark Zuckerberg dans un tournoi de jiu-jitsu en mai dernier, affirmant être prêt pour l’affronter dans une cage sur Twitter.

I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

Selon le site The Verge, Mark Zuckerberg vient de lui répondre en demandant : «Envoie moi le lieu». Loin de se dégonfler, Elon Musk a répondu : «Vegas Octagon». Avant de se vanter d’une technique de combat personnelle baptisée «Le Morse», «où je me tiens au-dessus de mon adversaire sans bouger», s’est-il amusé.

I have this great move that I call “The Walrus”, where I just lie on top of my opponent & do nothing — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023

L’animosité entre Mark Zuckerberg, 39 ans, et Elon Musk, 51 ans, ne date pas d’hier. Les deux hommes s’envoient des piques par médias interposés depuis des mois, le premier n’hésitant pas à critiquer la manière dont celui-ci gère Twitter depuis sa prise de pouvoir, tout en développant actuellement un concurrent à l’oiseau bleu. Et il semblerait que les moqueries d’Elon Musk sur le tournoi de jiu-jitsu remporté par le patron de Meta soit la provocation de trop pour ce dernier.

Le site The Verge rappelle qu'Elon Musk possède un avantage de corpulence physique sur Mark Zuckerberg, et qu’il s’est souvent vanté d’avoir participé à des «combats de rues ultra-violents» durant ses jeunes années en Afrique du Sud. De son côté, Mark Zuckerberg a récemment expliqué à l'animateur Joe Rogan s’être mis aux arts martiaux pendant la pandémie, notamment pour le côté «bestial» de ce sport qui lui donne de l'énergie et l'aide à affronter les difficultés au travail. Les deux hommes vont-ils offrir au reste du monde le combat du siècle de la tech ? Aussi fou que cela puisse paraître, cela semble tout à fait possible à l’heure actuelle.