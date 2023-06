Mexique : une antique cité maya découverte en pleine jungle

Une ancienne cité maya de plus de mille ans et inconnue jusqu'alors a été découverte dans la jungle de l'est du Mexique.

Le 21 juin 2023, une nouvelle extraordinaire est parvenue du Mexique : une ancienne cité maya, jusqu'alors inconnue, a été découverte dans les profondeurs de la jungle mexicaine. L'institut d'anthropologie du pays a annoncé cette découverte, affirmant qu'il s'agissait probablement d'un centre important il y a plus de mille ans.

Utilisation de la technologie LiDAR pour la découverte

Cette cité, nommée Ocomtún, se trouve dans la réserve écologique de Balamku, située sur la péninsule du Yucatán. Elle a été découverte lors d'une expédition menée entre mars et juin, en utilisant la technologie de cartographie laser aérienne (LiDAR).

Cette technologie a permis de révéler des structures imposantes telles que de grands bâtiments en forme de pyramide, des colonnes en pierre et d'autres structures disposées en cercles presque concentriques, d'après la BBC.

Une cité maya d'importance régionale

Selon les archéologues, Ocomtún aurait été un centre important pour la région des Basses terres centrales de la péninsule entre 250 et 1000 après J.-C. Ivan Šprajc, archéologue en chef, a déclaré que la cité comportait une zone centrale située sur un terrain surélevé entouré de vastes zones humides. Cette zone comprenait plusieurs structures en forme de pyramide, atteignant jusqu'à 15 mètres de haut. De plus, la cité possédait un terrain de jeu de balle, un élément caractéristique des jeux de balle préhispaniques répandus dans la région maya.

En explorant plus en profondeur, l'équipe de recherche a également découvert des autels centraux dans une zone proche de la rivière La Riguena, qui auraient pu être utilisés pour des rituels communautaires. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les cultures qui ont jadis vécu sur ce site.

D'après les matériaux extraits des bâtiments, les archéologues estiment que la cité a probablement décliné entre 800 et 1000 après J.-C., ce qui correspond à des changements idéologiques et démographiques ayant entraîné l'effondrement des sociétés mayas dans cette région au Xe siècle.