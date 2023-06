Voici les 10 meilleures compagnies aériennes du monde en 2023, selon le palmarès Skytrax

Très attendu chaque année, le nouveau classement Skytrax des meilleures compagnies aériennes vient d'être publié. De nombreux changements ont eu lieu par rapport à l'édition 2022.

Équivalent aérien des Oscars du cinéma, l’édition 2023 des Sky Awards a été dévoilé le 20 juin dernier. En marge du salon du Bourget, le cabinet de conseil en aviation Skytrax, a en effet révélé son classement basé sur l’avis de plus de 20.000 millions d’usagers.

Avec sept compagnies dans le top 10, le continent asiatique est incontestablement le grand leader du marché. Le Moyen-Orient reste concurrentiel avec ces deux géants de l’aérien tandis que l’Europe – et notamment la France - commence à suivre le mouvement.

Les continents américain et africain quant à eux, affichent un certain retard avec leurs premières compagnies respectivement à la vingtième (Delta) et trente-cinquième place (Ethiopian Airlines).

Singapour Airlines

«Singapore Airlines a obtenu d'excellents résultats dans de nombreuses catégories de prix, le point culminant étant la reconnaissance de sa cabine de première classe comme meilleure première classe au monde», a affirmé Edward Plaisted, directeur général de Skytrax.

Qatar Airways

Sept fois lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne de l'année, Qatar Airways a dû céder sa place à sa concurrente singapourienne. La compagnie nationale du Qatar a toutefois remporté le prix de la «meilleure classe affaires au monde».

ANA All Nipon Airways

A la troisième position du classement général, la compagnie japonaise a également reçu les prix Skytrax 2023 des «meilleurs services aéroportuaires du monde», de la «compagnie aérienne la plus propre du monde», ainsi que celui du «meilleur personnel de compagnie aérienne d’Asie».

Emirates

Géant des Émirats arabes unis et du Moyen-Orient, le transporteur basé à Dubaï reste dans l’élite des meilleures compagnies du monde avec un des meilleurs services de première classe.

Japan Airlines

La deuxième compagnie nippone se maintient dans le top 5, avec l’un des meilleurs équipage du monde depuis plusieurs années.

Turkish Airlines

Grâce à des normes et une offre de qualité supérieures, Turkish Airlines a reçu le prix Skytrax 2023 de la «meilleure compagnie aérienne d’Europe».

Air France

Outre sa progression au classement général, le transporteur français a été désigné «meilleure compagnie aérienne pour la région Europe de l’Ouest» pour la troisième année consécutive.

Cathay Pacific Airways

Après plusieurs années d’absence dans le top 10, la compagnie basée à Hong-Kong a reçu pour la première fois le prix du «meilleur divertissement en vol».

Eva Air

En plus de sa neuvième place, la compagnie de Taïwan reste l’une des meilleures compagnies aérienne en termes de propreté de cabine et de restauration en classe économique.

Korean Air

Pour la 19e année consécutive, la compagnie aérienne privée sud-coréenne, reste la leader sur le plan mondial dans la satisfaction client.