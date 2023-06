Vidéo : Barack Obama déplore la trop grande attention portée au sous-marin disparu face aux 700 migrants naufragés en Grèce

Barack Obama a regretté qu'il y ait plus «d'attention» portée autour de la disparition du sous-marin Titan près de l'épave du Titanic que sur les migrants noyés en Grèce quelques jours auparavant.

Une différence de traitement. L'ancien président américain Barack Obama, présent à Athènes à la conférence SNF Nostos 2023, où il a notamment abordé le sujet de la démocratie dans le monde, a déploré une trop grande médiatisation de la disparition du sous-marin Titan face aux décès de migrants, en Grèce, dans la mer Méditerranée, quelques jours plus tôt.

Former US President #Obama slams Western hypocrisy over migrants





That more attention is being paid to #Titanic submersible than #migrant boat sinking off #Greece is ‘rotten,’ he says pic.twitter.com/UvCdvfVtOr

