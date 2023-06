Pékin dénonce l'inculpation «illégale» d'entreprises chinoises accusées d'avoir importé le fentanyl aux Etats-Unis

La Chine a «fermement condamné» ce samedi 24 juin la décision «illégale» des autorités américaines d’inculper quatre entreprises chinoises et huit de leurs employés pour avoir fait entrer aux Etats-Unis les composants nécessaires à la fabrication du fentanyl.

Un nouvel épisode qui vient refroidir les relations diplomatiques entre Pékin et Washington. La Chine a «fermement condamné» ce samedi 24 juin la décision «illégale» des autorités américaines d’inculper quatre entreprises chinoises et huit de leurs employés pour avoir fait entrer aux Etats-Unis les composants nécessaires à la fabrication du fentanyl.

Deux des huit employés ont été interpellés à Hawaï et placés en garde à vue dans le cadre de poursuites annoncées ce vendredi par le département américain de la Justice (DoJ).

Selon le DoJ, Amarvel Biotech, une des entreprises chinoises inculpées, est accusée d'avoir fait entrer aux Etats-Unis plus de 200 kilogrammes de précurseurs chimiques «dans le but de fabriquer plus de 50 kg de fentanyl, une quantité suffisante pour tuer 25 millions d'Américains».

Les trois autres entreprises visées par la justice américaine sont Anhui Rencheng Technology, Anhui Moker New Material Technology et Hefei GSK Trade.

«Un exemple typique de détention arbitraire», selon la Chine

Ces mises en accusations «sapent profondément l'établissement d'une coopération anti-drogue entre la Chine et les Etats-Unis», a réagi le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué publié ce samedi.

«C'est un exemple typique de détention arbitraire et de sanctions unilatérales. C'est totalement illégal et cela porte gravement atteinte aux droits fondamentaux de citoyens chinois et d'entreprises chinoises. La Chine condamne fermement cela», a conclu la source ministérielle.

Ces derniers mois, les Etats-Unis ont intensifié leurs efforts pour tenter de freiner la propagation des drogues de synthèse, responsables de centaines de milliers de morts sur le sol américain lors de la dernière décennie.

Washington a notamment ciblé les entreprises basées en Chine soupçonnées d'envoyer des composants du fentanyl vers le Mexique, principal foyer de productions des drogues de synthèse vendues ensuite aux Etats-Unis.

En visite cette semaine à Pékin, le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken en a profité pour aborder ce sujet sensible avec les dirigeants chinois.