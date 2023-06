Aviation : grâce à un «pass illimité» acheté en 1990, cet Américain a parcouru plus de 37 millions de km

Un Américain, aujourd’hui âgé de 69 ans, a parcouru plus de 37 millions de kilomètres en avion grâce à un «pass illimité» acheté en 1990 auprès de United Airlines. Largement rentabilisé, ce pass à vie lui a coûté un peu moins de 300.000 dollars.

Un voyage total quasiment égal à 25 allers-retours vers la Lune. Un Américain de 69 ans, occupant le métier de consultant en concession automobile, a parcouru plus de 37 millions de kilomètres en avion grâce à un «pass illimité» acheté en 1990 auprès de United Airlines.

A l’origine, Tom Stuker a dépensé 290.000 dollars, soit 266.208,40 euros, pour obtenir en 1990 ce qu’il a considéré être le «meilleur investissement» de sa vie, raconte-t-il au Washington Post. Et les chiffres relayés par le journal américain ne lui ont pas donné tort.

En 33 ans, l’homme originaire du New Jersey et consultant en concession automobile, a parcouru plus de 23 millions de miles, soit plus de 37 millions de kilomètres. A titre de comparaison, la mission Apollo 11 a «seulement» parcouru 953.000 miles, soit 1,5 million de kilomètres.

D’après le Post, Tom Stuker a notamment pris 373 vols avec United Airlines en 2019 pour une distance totale parcourue qui «couvre plus de six voyages sur la lune». Si ce dernier avait dû payer l’ensemble de ses vols en espèces, le coût total aurait été de 2,44 millions de dollars (2,24 millions d’euros).

Un record de miles atteint pour cet Américain

Avec autant de voyages à son compteur au sein d’une seule et même compagnie aérienne, Tom Stuker a pu bénéficier d’un nombre record de miles de fidélité et donc de différents avantages. Dès 2009, il a atteint les 5 millions de miles parcourus, soit plus de 8 millions de kilomètres, avant d’atteindre la barre des 10 millions de miles, soit plus de 16 millions de kilomètres, en 2019.

«Depuis, Stuker vit comme un sultan grâce aux miles United : suites d'hôtel somptueuses dans le monde entier, croisières Crystal de plusieurs semaines, repas gastronomiques de Perth à Paris», détaille le journal de la capitale américaine.

Outre ces avantages, Tom Stuker a aussi utilisé les miles glanés pour «refaire la maison de son frère» ou «encaisser des cartes-cadeaux Walmart d'une valeur de 50.000 dollars (soit près de 46.000 euros) en une seule journée». Enfin, le soixantenaire a offert 451.000 miles aériens pour remporter une vente aux enchères caritative afin d'apparaître dans un épisode de Seinfeld.

Quatre décès en trois décennies d’aviation

Cumulant un total de «200 à 250 jours par an dans les airs» chaque année, selon le site de référence de l’aviation Simple Flying, il a également vu quatre personnes mourir à bord des différents avions qu’il a pris pour voyager.

«Le dernier type était en voyage d'affaires avec moi, de Chicago à Narita (Tokyo). Ils l'ont recouvert d'une couverture et lui ont remis sa ceinture de sécurité», a déclaré Stuker.

«Je n’ajoute rien à l’empreinte écologique»

Interrogé sur son impact néfaste sur l’environnement, Tom Stuker a minimisé son rôle sur le sujet, pointant plutôt du doigt les utilisateurs de jets privés. Il a donc assuré qu’il continuerait de voler, lui qui a déjà réalisé «plus de 120 voyages de noces» depuis le début de son aventure aérienne en 1990.

«Je n'ajoute rien à l'empreinte écologique. L'avion va voler, que je sois à bord ou non. Ce serait beaucoup plus pertinent si je volais dans un jet privé. Ce sont ces personnes qui peuvent contribuer à la protection de l'environnement bien plus que moi si elles voyagent en avion de ligne», avait assuré le soixantenaire lors d’un entretien accordé à GQ en 2020.