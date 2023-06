Texas : un jeune de 14 ans et son beau-père décèdent lors d'une randonnée sous une chaleur de 48,3°C

Un garçon de 14 ans et son beau-père de 31 ans ont péri ce vendredi 23 juin lors d’une randonnée dans le parc national Big Bend au Texas (Etats-Unis), sous une chaleur de plomb culminant à 48,3°C.

Une balade en famille qui tourne au cauchemar. Un garçon de 14 ans et son beau-père de 31 ans ont péri ce vendredi 23 juin lors d’une randonnée effectuée dans le parc national Big Bend au Texas (Etats-Unis), sous une chaleur de plomb culminant à 48,3°C.

L’homme avait emmené ses deux beaux-fils, âgés de 14 et 21 ans, avec lui. Le plus jeune des deux frères a alors perdu connaissance sous l’effet de la chaleur extrême sur le sentier Marufo Vega.

Afin de l'aider, l’aîné a porté son frère sur son dos en direction du point de départ du sentier, tandis que le beau-père a quitté les lieux pour trouver de l’aide à bord de son véhicule.

Alertées à 18h, les autorités ont retrouvé l’adolescent inanimé dans le sentier à 19h30, selon Sky News. Vers 20h, elles ont découvert le véhicule du beau-père écrasé sur un talus. Le décès de ce dernier a été immédiatement constaté alors que le frère aîné a été retrouvé sain et sauf.

Un sentier du Texas dangereux par temps chaud

Conscient de la dangerosité des lieux, notamment en période de forte chaleur, le service des parcs nationaux avait pourtant averti les visiteurs qu’il était recommandé de ne pas emprunter le sentier ce vendredi après-midi.

«Le sentier Marufo Vega est dangereux en cas de chaleur. Il serpente à travers un désert extrêmement accidenté et des falaises rocheuses dans la partie la plus chaude du parc national de Big Bend. L'absence d'ombre et d'eau rend ce sentier éprouvant dangereux à emprunter dans la chaleur de l'été», a prévenu le service des parcs nationaux.

Une alerte météorologique avait même été émise à l’attention des randonneurs afin de les dissuader de parcourir cet axe. «Ce sont des températures extrêmement dangereuses et mortelles ! Les randonneurs doivent quitter les sentiers l'après-midi. Restez hydratés. Limitez votre exposition», avait conclu l'agence en amont de ce tragique accident.