«C'est quoi un Ouïghour ?» : la gaffe de Francis Suarez, candidat républicain à la présidentielle américaine

Francis Suarez, le maire de Miami et candidat à la primaire républicaine pour la présidentielle de 2024, n’a pas su répondre à une question qui lui était posée sur les Ouïghours lors d’une interview. «C’est quoi un Ouïghour ?», a-t-il même demandé.

La condition des Ouïghours, un sujet visiblement à travailler pour Francis Suarez, le maire de Miami aux États-Unis, candidat à la présidentielle américaine de 2024. Dans une interview radio accordée à l’animateur Hugh Hewitt, le Républicain n’a pas su répondre à une question sur les Ouïghours, cette minorité musulmane persécutée en Chine, et n’en aurait a priori jamais entendu parler.

Alors que l’animateur lui posait la question «Allez-vous parler des Ouïghours dans le cadre de votre campagne ?», Francis Suarez a répondu : «Les quoi ?». Hugh Hewitt a alors répété : «Les Ouïghours», ce qui a incité Francis Suarez à demander : «Qu'est-ce qu'un Ouïghour ?»

Hugh Hewitt: “Will you be talking about the Uyghurs in your campaign?”





2024 GOP presidential candidate Francis Suarez: “What's a Uyghur?” pic.twitter.com/AlRkjZCJyK

— The Recount (@therecount) June 27, 2023