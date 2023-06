France, Espagne, Etats-Unis... Ces pays ont la côte en 2023, mais certains ne font pas le plein de touristes. Voici les 3 pays les moins visités au monde.

Après deux années à faire le tour de leur salon, nombreux sont ceux qui veulent bouger et partir à l'étranger. Mais certaines destinations demeurent, inévitablement, épargnées par le surtourisme. Un globe-trotteur a sillonné le monde entier et en a profité pour révéler sur son site «One Step 4ward» les pays les moins visités au monde ainsi que les raisons de leur impopularité, en se basant sur les données statistiques officielles de chaque pays.

Les pays boycottés par les touristes se divisent principalement en quatre catégories: les zones de guerre, les petits pays africains difficiles d’accès, certaines îles du Pacifique Sud et les États policiers.

SOMALIE (moins de 100 visiteurs par an)

La Somalie est l’un des pays les plus dangereux au monde. En moyenne, seulement 100 visiteurs s'y rendent chaque année mais parfois, ce chiffre descend en-dessous de 20.

Par ailleurs, beaucoup de touristes visitent le Somaliland en pensant qu’il s’agit de la Somalie. Or, il n’en est rien. On trouve cette région autoproclamée au nord-ouest de la Somalie et elle est, paradoxalement, considérée comme l'une des plus sûres et pacifiques du continent.

YEMEN (moins de 500 visiteurs par an)

Mosquée Al Saleh au Yémen © ALMWALD ALEZZEY/Unsplash

Très difficile d’accès, il faut, pour se rendre au Yémen, passer par Le Caire en Egypte ou par Abou Dabi dans les Emirats arabes unis en achetant ses billets d’avion en espèce. Les visas sont rares et le chemin, dangereux. Une guerre civile a laissé le pays en ruine et cette destination touristique d’exception a été désertée.

GUINEE EQUATORIALE (moins de 1.000 visiteurs par an)

Petit bijou verdoyant de la côte ouest africaine, il est aussi l'un des pays les plus corrompus au monde d'après les classements. Par conséquent, y obtenir un visa est un véritable enfer.

Viennent ensuite le Tuvalu, le quatrième pays le plus petit au monde avec ses 26km2, les îles Kiribati et le Soudan du Sud, dernier pays reconnu par les Nations unies après une longue lutte armée, les îles Marshall, la Libye, São Tomé et Príncipe et enfin le Turkménistan.

On constatera que la Corée du Nord accueille étrangement plus de touristes que des pays comme la Sierra Leone ou encore la Moldavie.