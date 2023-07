Emeutes en France : ces pays qui invitent leurs ressortissants à la précaution

Alertés par les affrontements frappant l'Hexagone à la suite du décès de Nahel, certains pays mettent en garde leurs ressortissants présents en France ou ayant l'intention de s'y rendre.

Les images des heurts qui traversent la France depuis la mort du jeune Nahel, tué par un policier, ont traversé les frontières. Alertés par les pillages, les affrontements et les couvre-feux, certains pays ont déjà appelé leurs ressortissants à la prudence. Le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la Norvège et la Chine ont émis quelques mises en garde.

L'ambassade des Etats-Unis a notamment publié une «alerte de sécurité», insistant sur le fait que ces «manifestations [...] devraient se poursuivre et pourraient devenir violentes». Elle conseille aux citoyens américains d'«éviter les rassemblements de masse et les zones d'activité policière importante» car ils peuvent donner lieu à «des affrontements».

The U.S. Embassy is aware of ongoing demonstrations taking place in the greater Paris region. We remind U.S. citizens they should avoid mass gatherings and areas of significant police activity as they can turn violent and result in clashes. As always, it is a good practice to…

