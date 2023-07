États-Unis : deux morts et des dizaines de blessés dans une fusillade à Baltimore

Deux personnes ont été tuées et plus d’une vingtaine d’autres ont été blessées lors d’une fusillade dans la nuit de samedi à dimanche à Baltimore, aux États-Unis.

Une nouvelle fusillade a endeuillé les États-Unis ce week-end. Deux personnes ont été tuées et 28 autres blessées dans la nuit de samedi à dimanche à Baltimore, au beau milieu d’une fête de quartier.

Peu après minuit et demi, la police a reçu de nombreux appels pour signaler une fusillade dans le quartier de Brooklyn à Baltimore. Une fois sur place, les forces de l’ordre ont trouvé de nombreuses personnes blessées par balles. Une jeune fille de 18 ans est décédée sur place tandis qu’un garçon de 20 ans est mort à l’hôpital, selon les informations de CNN.

Neuf personnes ont été grièvement blessées, dont trois sont en état critique, et toutes les victimes ont été transportées dans les hôpitaux les plus proches.

La police n’a pour l’heure aucune information sur le tireur ni sur ses motivations, mais une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de ce drame. Le maire de Baltimore, Brandon Scott, ainsi que la police locale ont invité toute personne ayant des informations sur le suspect à en faire part aux autorités.

Brandon Scott s’est par ailleurs exprimé et a qualifié cette fusillade d’«acte imprudent et lâche» qui a «altéré de façon permanente de nombreuses vies et a coûté la vie à deux personnes». Il a également affirmé que cette tragédie «mettait en évidence l'impact et la nécessité de s'attaquer à la prolifération des armes à feu illégales dans nos rues et à la possibilité pour ceux qui ne devraient pas en avoir de s'en procurer».

Selon l’association Gun Violence Archive, qui recense toutes les informations sur les violences par arme à feu aux États-Unis, cette fusillade à Baltimore est la 337ème tuerie de masse du pays depuis le début de l’année 2023. Depuis le début de l’année, un peu plus de 21.000 personnes sont décédées par arme à feu, dont près de 9.500 homicides et 12.000 suicides. Les États-Unis, qui comptent plus d’armes à feu que d’habitants, ont le taux le plus élevé de morts par arme à feu de tous les pays développés.