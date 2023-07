Etats-Unis : il empoche près de 790.000 euros en cachant la mort de sa mère pendant trente ans

Un Américain a reconnu devant la justice, le mardi 27 juin, avoir détourné pour 860.000 dollars, soit près de 790.000 euros, d’allocations et de cartes de crédit en cachant la mort de sa mère depuis 1990.

Une fraude historique pour le district américain. Mardi 27 juin, Donald Felix Zampach a reconnu devant le tribunal fédéral des Etats-Unis avoir détourné pour 860.000 dollars, soit près de 790.000 euros, d’allocations et de cartes de crédit en profitant du décès non-déclaré de sa mère depuis 1990.

Dans le détail, l’homme originaire de Poway, au nord de San Diego, a récupéré 830.000 dollars, soit plus de 760.000 euros, de prestations versées à sa génitrice par la sécurité sociale. Il a également perçu 30.000 dollars, l’équivalent de plus de 27.520 euros, en cartes de crédit ouvertes frauduleusement au cours de trois décennies.

«Ce crime est considéré comme la plus longue et la plus grande fraude de ce type dans ce district. L'accusé ne s'est pas contenté d'encaisser passivement des chèques envoyés à sa mère décédée. Il s'agit d'une fraude élaborée qui s'étend sur plus de trente ans et qui a nécessité des actions agressives et de la tromperie pour maintenir la ruse», a regretté Randy Grossman, le procureur des Etats-Unis, dont les propos ont été rapportés par The Guardian.

Des Fraudes successives a l'actif de ce californien

Dès la mort de sa mère, âgée de 65 ans, au Japon en 1990, Donald Felix Zampach a commencé les manipulations douteuses. Il a notamment transféré les droits de propriété de la maison de sa mère, à son profit.

Pendant plus de trois décennies, l’escroc a imité la signature de sa mère pour commettre des abus sur son compte bancaire et falsifier ses déclarations d'impôts. Pendant une trentaine d’années, Donald Felix Zampach a pris le soin de cacher à la sécurité sociale la mort de sa mère pour continuer d’encaisser les paiements.

Le Californien a plaidé coupable des chefs d’accusation de «blanchiment d’argent» et de «fraude à la sécurité sociale» ce mardi. Donald Felix Zampach a été placé en liberté sous caution dans l’attente du verdict de son affaire prononcé le 20 septembre. En cas de culpabilité reconnue lors du procès, il encourt une peine de 25 ans de prison.

Les Etats-Unis ont totalisé près de 70 millions de bénéficiaires de la sécurité sociale en 2020, selon l'administration américaine. Celle-ci a assuré que le taux d'incidents frauduleux relevé est inférieur à 1 %.