Otan : qui est Jens Stoltenberg, reconduit à la tête de l’organisation pour un an ?

Jens Stoltenberg, à la tête de l’Otan depuis 2014, a annoncé ce mardi 4 juillet qu’il avait été reconduit à son poste de secrétaire général pour une année de plus. Une prolongation attendue depuis plusieurs semaines.

Un combat gagné d’avance. Alors que depuis plusieurs semaines, malgré les débats entre les 31 Etats de l’alliance militaire, aucun consensus n’a pu émerger quant à un possible successeur, Jens Stoltenberg va rester à la tête de l’Otan pour une année de plus, a-t-il annoncé ce mardi.

«Je suis honoré de la décision des alliés de l'Otan d'étendre mon mandat de secrétaire général jusqu'en octobre 2024», a tweeté le Norvégien de 64 ans, qui est arrivé à la tête de l’Otan en 2014.

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.

