États-Unis : huit passagers d’un grand huit restent coincés des heures la tête en bas

Huit passagers d’un manège de montagnes russes au Forest County Festival dans le Wisconsin aux Etats-Unis, sont restés coincés plusieurs heures la tête en bas à 30 mètres de haut dans un looping, ce mercredi 5 juillet.

Une expérience cauchemardesque. Huit passagers d’un manège ont été bloqués plusieurs heures la tête en bas à 30 mètres de haut au Forest County Festival, dans le Wisconsin, ce mercredi 5 juillet.

Cinq wagons ont été arrêtés en pleine attraction au sommet d’un looping en raison d’une panne du manège, selon la vidéo Reuters relayée en fin de matinée sur Twitter.

Eight passengers were left hanging upside down for hours after a rollercoaster ride malfunctioned at Forest County Festival in Crandon, Wisconsin pic.twitter.com/OBrJwdgncI

— Reuters (@Reuters) July 5, 2023