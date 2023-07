Sous-marin Titan : la publicité douteuse d'un fast-food Subway fait polémique

Un établissement de la chaîne Subway était sous le feu des critiques ces dernières heures après la publication d’un panneau publicitaire faisant une blague douteuse sur l’implosion du sous-marin Titan.

Une blague de très mauvais goût. Un restaurant Subway situé à Rincon en Géorgie (Etats-Unis) était au cœur d’une polémique sur les réseaux sociaux pour un slogan «humoristique» surfant sur le drame du sous-marin Titan.

«Nos subs n’implosent pas», pouvait-on en effet lire sur le panneau devant l’établissement, le terme «subs» étant à la fois le nom des sandwich de la marque mais signifiant également sous-marin, en anglais.

C’est une internaute qui a publié la photo sur Twitter, interpellant la marque. «Non seulement c'est de mauvais goût, mais c'est tout simplement triste. Faites mieux», a-t-elle écrit.

@SUBWAY this is at your store in Rincon, GA. Not only is it distasteful, it’s just sad. Do better. #subway pic.twitter.com/PfgABPU8ML

— Amanda Butler (@Amanda72118560) July 2, 2023