Volcans : voici les 3 éruptions les plus meurtrières de l’histoire

Dans l’Histoire, certains volcans se sont distingués par leurs éruptions particulièrement destructrices. Voici le top 3 des événements les plus meurtriers de l’histoire.

Pour la première fois de l’année, le 2 juillet dernier, un des volcans les plus actifs du monde, le Piton de la Fournaise, est entré en éruption. Si ses coulées de lave ne représentent aucune menace pour l'homme, l’Histoire a prouvé que les éruptions volcaniques pouvaient être à l'origine de véritables catastrophes naturelles.

Il existe deux types de volcans: les volcans gris, dits explosifs, et les volcans rouges, ceux qui crachent du feu. Dans ce top, toutes les éruptions meurtrières sont le fait de volcans gris. Lorsqu'un volcan de ce type explose, il dégage une nuée ardente extrêmement toxique capable de décimer la population d'un village, sans que ne passe la moinde coulée de lave.

Tambora (Indes néerlandaises) : 90.000 morts en 1815

Jusqu’au XIXe siècle, le volcan explosif de Tambora, situé sur l’île de Sumbawa dans les Indes néerlandaises (actuelle Indonésie), était bien plus imposant. L’éruption d’avril 1815 l’aurait amputé d’une partie de sa surface. Par la même occasion, toute la végétation des alentours aurait été détruite et quelques 90.000 habitants auraient péri. Si 10.000 personnes ont été directement touchées, les autres sont mortes de faim, les récoltes ayant été anéanties par le volcan. La puissance de cette éruption a été estimée à plusieurs millions de kilotonnes de TNT. A titre de comparaison, la bombe larguée à Hiroshima a dégagé l’équivalent de 15.000 tonnes. Par ailleurs, les particules émises dans l'atmosphère ont provoqué une diminution globale de la température lors de l'année suivante.

Krakatoa (Indes néerlandaises): 36.000 morts en 1883

68 ans après l'explosion du Tambora, le Krakatoa indonésien est entré en éruption et son explosion s'est faite entendre jusqu'en Australie. La retombée des cendres, les tsunamis engendrés par l’effondrement du volcan sous la mer et les raz-de-marée provoqués par la puissance du choc ont tué quelque 36.000 personnes.

Vésuve (Empire romain): 30.000 morts en 79

A Pompéi, le choc de l'explosion fut tel que certains crânes explosèrent sous l'effet de la chaleur. [©Domenico BAIANO/ Unsplash]

L’éruption du Vésuve est survenue le 24 août de l’an 79 ap. J.-C. et est sans nulle doute la catastrophe naturelle la plus célèbre de l’Histoire. Si sa troisième position dans le classement peut être discutée, 1.100 corps seulement ayant été retrouvés, il semble vraisemblable de croire que les 33.000 habitants de Pompéi, Herculanum, Oplontis et Stabies aient tous succombés. Une étude récente montre qu’il aurait suffit de 10 à 20 minutes pour que la nuée ardente du Vésuve engloutisse Pompéi et asphyxie la majorité de ses habitants.