Guerre en Ukraine : perruques, lingots... Voici ce qui a été retrouvé lors de la perquisition du domicile du chef de Wagner Evguéni Prigojine

Lingots d’or, perruques, armes… Des images de la perquisition dans la demeure du chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, menée à Saint-Pétersbourg fin juin, ont été publiées par des médias russes dans la soirée du mercredi 5 juillet.

L’intérieur de l’antre de la bête dévoilée. Evguéni Prigojine, le chef de Wagner, a été perquisitionné dans sa demeure à Saint-Pétersbourg en Russie fin juin, à la suite de sa rébellion avortée. Des médias russes ont publié des images de ce qu’il s’y trouvait, dans la soirée du mercredi.

Ces images vraisemblablement prises par les forces de l’ordre, et publiées soudainement dans plusieurs médias publics et privés russes, montrent une vaste et luxueuse maison, avec un hélicoptère stationné dans le jardin.

I still can't get over the fact the #WindofChange team inside the FSB leaked photos of Prigozhin's absurd disguises found on the seized electronic devices during the June 24 FSB raid of his estate. Probably major kompromat incoming. Natural evolution of the #FSBletters. pic.twitter.com/8rUsXbATFK

— Igor Sushko (@igorsushko) July 6, 2023