«Impressionnant et désagréable» : New York envahi par des essaims de pucerons (Vidéo)

New York est envahi depuis plusieurs jours par des nuages de pucerons. Une présence «impressionnante et désagréable» qui s'explique par différentes raisons selon François Lasserre, entomologiste et vice-président de l'office pour les insectes.

Après les fumées des incendies du Canada, New York est cette fois envahi par des nuages d'insectes. Les pucerons se déplacent en essaim et empoisonnent la vie des habitants de la mégapole.

Un internaute new-yorkais circulant à vélo témoignait ainsi de sa difficulter à se déplacer. Sur les images (visibles dans notre vidéo), l'homme tente de rouler au milieu d'une nuée d'insectes, peinant même à regarder la route correctement.

Si ces nuages de pucerons peuvent impressionner, François Lasserre, entomologiste et vice-président de l'office des insectes, souligne qu'ils sont totalement inoffensifs. «C'est juste impressionnant, désagréable, inhabituel», relève-t-il, ajoutant que l'épisode devrait «durer très peu de temps».

Selon lui, plusieurs causes peuvent expliquer cette invasion : «on dit que c'est multifactoriel, ça peut être un hiver plus doux ou un hiver plus rude, un manque de prédateurs».

Si nul ne peut prévoir la fin de cette épisode, il est à noter que les pucerons femelles peuvent se reproduire sans fécondation. La prolifération pourrait donc encore persister quelque temps.