Malte : une Française de 17 ans violée, cinq Belges interpellés

Une Française de 17 ans et son ami suisse de 16 ans auraient été séquestrés dans un appartement à Sliema à Malte. L’étudiante y aurait été violée par son ex-petit ami et son ami passé à tabac. Cinq hommes belges ont été interpellés.

Huit heures cauchemardesques. Une jeune française de 17 ans, étudiante à Malte, et son ami suisse ont vécu le pire le week-end dernier. D’après ce que la victime a raconté aux enquêteurs maltais, tout a commencé vendredi 30 juin. L’ex-petit ami de l’étudiante a débarqué sur l’île pour des vacances entre amis. Sur place, le Belge a pris contact avec elle pour lui donner rendez-vous dans un parc de Sliema. La jeune femme, pensant pouvoir renouer avec lui, s'est rendue à l'entrevue avant de le suivre jusqu’à son appartement. Elle y a découvert cinq personnes, dont la nouvelle petite amie de Dany MK. En colère, elle a quitté les lieux et a rompu tout contact avec l’homme de 20 ans.

Le calvaire débute dans la nuit du 1er au 2 juillet. Elle a alors décidé de sortir dans une boîte de nuit populaire située dans le village de Zebbug en compagnie de son ami suisse de 16 ans. Là-bas, elle a croisé Dany MK. et ses amis originaires de Bruxelles. La jeune femme a choisi de faire abstraction de leurs présences. Elle a quitté la soirée vers 4h du matin. Alors qu'elle et son ami attendaient un taxi, Dany MK. les rejoint. Il a, à ce moment-là, insisté pour la ramener chez elle.

Au même moment, son ami a été pris à partie par quatre amis du jeune homme. «Il a été battu pendant des heures, bien qu’il n’ait jamais résisté» a indiqué l’inspecteur-détective en charge de l'enquête, John Spiteri, à Malta Today. «Cette agression était si dégradante qu'à un moment donné, ils l'ont forcé à baisser son pantalon et lui ont donné une fessée, certains avec leurs mains et d'autres avec une ceinture» a-t-il précisé.

«L’un des crimes les plus graves»

Alcoolisées, les victimes sont montées dans le taxi avec Dany MK. qui a continué à faire boire la jeune Française. Elle a ainsi perdu conscience et connaissance. A son réveil, elle était nue, dans l’appartement de son présumé agresseur, qui était en train de la violer. La jeune femme dit lui avoir demandé d’arrêter, ce qu’il a ignoré. Les amis du jeune homme ont filmé toute la scène.

«C’est l’un des crimes les plus graves sur lesquels je n’ai jamais enquêté», a témoigné John Spiteri. Il a également insisté sur le fait que le seul facteur atténuant dans cette affaire était l'âge de l'accusé. La police a dû rapidement agir. La jeune femme a porté plainte le dimanche vers 17h. Une poignée d’heures plus tard, les suspects devaient quitter le pays. Les enquêteurs ont procédé aux interpellations vers 19h. Ils ont indiqué aux médias maltais avoir découvert sur les téléphones des jeunes hommes les fichiers vidéo des actes décrits par la Française.

Un seul accusé s’est rendu coupable

Les cinq accusés ont été traduits devant la magistrate mercredi après-midi. Quatre d’entre eux ont plaidé «non-coupable». Un jeune de 17 ans, joueur de l'équipe nationale belge de football des moins de 18 ans, a reconnu les faits. Il a été condamné, en comparution immédiate, à 1 an de prison avec sursis et à une injonction d’éloignement de 3 ans. Il est depuis rentré à Bruxelles. «Nous ne pouvons pas faire passer le message qu’ici, à Malte, il est possible d’agresser un mineur dans une discothèque», a affirmé John Spiteri.

Dany MK. est accusé de viol, de détention de mineurs, de blessures légères et de participation à des activités sexuelles avec une personne mineure à plusieurs endroits entre le 1er et le 2 juillet. Lui et trois autres jeunes hommes, dont un mineur, ont en outre été mis en cause pour avoir menacé de mort le jeune adolescent suisse, l'avoir grièvement blessé et l'avoir volé afin d’acheter un sac Louis Vuitton d’un montant de 2.000€. Ils ont également été accusés d'avoir filmé le viol.

Ce vendredi, les victimes ont été entendues par le tribunal lors d'une audience tenue à huis clos. Selon les informations de Het Laatste Nieuws, les suspects devraient rester en prison jusqu'au 21 juillet au moins. Une nouvelle audience est prévue.