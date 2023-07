Émirats : il est placé en détention après s'être moqué des riches dans une vidéo

Dans une vidéo prise aux Émirats arabes unis, un homme apparaît en vêtement traditionnel, et jette des dirhams aux employés d'un concessionnaire de voitures de luxe. Il a été arrêté par les autorités locales.

Le parquet des Émirats arabes unis a annoncé l'arrestation d'un homme d'origine asiatique, dimanche 9 juillet, pour avoir diffusé une «image fausse et offensante» des Émiratis, dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux.

L'homme y apparaît en kandoura blanche, la robe portée par la plupart des hommes émiratis, chez un concessionnaire de voitures de luxe, et demande à voir «la plus chère» en jetant des dirhams aux employés.

Man arrested over social media video in luxury car showroom UAE. What's your take ?#Dubaibuzzxyz #UnitedArabEmirates pic.twitter.com/oIyN4bGHZp

