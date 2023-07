Guerre en Ukraine : «J'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes à Kiev», annonce Emmanuel Macron

Depuis le sommet de l'Otan à Vilnius, en Lituanie, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait «accroître la livraison d'armes» à l'Ukraine. Parmi elles, des missiles longue portée «Scalp».

Un soutien net de la France à l'Ukraine. Ce mardi 11 juillet, au sommet de l'Otan qui se déroule à Vilnius, en Lituanie, Emmanuel Macron a annoncé la livraison de nouvelles armes aux forces ukrainiennes dans le conflit qui les oppose avec l'armée russe.

«Compte tenu de la situation et de la contre-offensive qui est menée par l’Ukraine, j’ai pris la décision d’accroître les livraisons d’armes et d’équipements et de permettre d’avoir des capacités de frappes dans la profondeur aux Ukrainiens toujours en gardant la clarté, la cohérence de notre doctrine. C’est-à-dire permettre à l’Ukraine de défendre son territoire», a déclaré le chef de l'Etat.

Parmi la somme d'équipements qui sera envoyée, les plus importants seront les missiles Storm Shadow, appelés «Scalp» par l'armée française, qui en détient environ 400, selon le magazine Défense et Sécurité internationale. Grâce à un lancer depuis les airs, ils disposent d'une portée de plus de 250 kilomètres, bien plus que toutes les autres armes reçues par Kiev par les pays occidentaux. Le Royaume-Uni en avait déjà envoyé à l'Ukraine au mois de mai.

«Ce sera donc déployé conformément aux engagements que nous avons pris avec eux», a précisé Emmanuel Macron, faisant éventuellement suite à la réception de Volodymyr Zelensky a l'Elysée le 14 mai dernier.

Face à cette décision, le Kremlin a d'ores et déjà promis de répliquer. «De notre point de vue, c'est une décision entachée d'erreur, lourde de conséquences pour la partie ukrainienne, car naturellement cela va nous contraindre à prendre des contre-mesures», a indiqué Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin.