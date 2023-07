Guerre en Ukraine : tout savoir sur les missiles SCALP, livrés par la France

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 11 juillet à l’occasion du sommet de l’Otan, la livraison de missiles SCALP qui sont déjà arrivés en Ukraine.

L’arme qui devrait faire la différence. A l’occasion du sommet de l’Otan se déroulant ce mardi et mercredi, Emmanuel Macron a annoncé avoir livré des missiles SCALP à l’Ukraine, dans le but de renforcer l’effort de guerre contre la Russie.

«Les premiers missiles ont été livrés en même temps que notre président l'annonçait», a indiqué une source militaire, sans préciser le nombre exacte de missiles envoyés alors que les stocks dont dispose la France sont estimés à «moins de 400» selon le magazine spécialisé Défense et Sécurité Internationale.

Utiles pour «rééquilibrer» le rapport de force

Ce missile de croisière, également connu sous le nom de Storm Shadow, développé conjointement par le Royaume-Uni et la France, est lancé depuis un avion de chasse. Il offre notamment une «très grande précision» et peut «pénétrer des objectifs durcis» comme les bunkers. A noter que Londres avait déjà annoncé en mai qu'elle en livrerait aux forces ukrainiennes. La Russie avait affirmé quelques jours plus tard avoir intercepté un Storm Shadow dans le cadre du conflit en Ukraine.

Emmanuel Macron a confirmé que la France allait livrer de nouveaux missiles, des SCALP, permettant de frapper dans la profondeur, afin que l'Ukraine puisse défendre son territoire. pic.twitter.com/2Su6ivJg7V — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) July 11, 2023

De plus, le SCALP dispose d'une portée de plus de 250 kilomètres, plus que toutes les autres armes fournies à Kiev par les pays occidentaux, lui permettant d'accéder aux zones dans l'est du pays aujourd'hui contrôlées par les Russes. La livraison de ces missiles devait répondre à trois critères définis par la France : qu'ils soient «utiles dans le combat» des Ukrainiens, «non escalatoires» vis-à-vis de la Russie et «n'affaiblissent pas la capacité de la France à se défendre».

Les missiles devront ainsi permettre de «rééquilibrer» le rapport de force face aux «capacités de frappes russes de plusieurs milliers de kilomètres», a précisé la source militaire.

L'Ukraine a, de son côté, apporté pour ces missiles, comme pour toutes les armes occidentales livrées, des «garanties d'utilisation à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues».