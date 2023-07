Mexique : des manifestants retiennent en otage 13 membres du personnel de sécurité de l'État de Guerrero

Une manifestation organisée près de Chilpancingo (Mexique) ce lundi 10 juillet a connu des débordements, marqués par le vol d’un camion blindé et la prise d’otages de 13 membres des services de sécurité de l’État de Guerrero.

Un nouveau fait divers empreint de violence sur le sol mexicain. A la suite d’une manifestation regroupant près de 3.000 personnes près de Chilpancingo (Mexique), des débordements ont amené à la prise d’otages de treize membres des services de sécurité de l’État de Guerrero ce lundi 10 juillet. Dans le détail, cinq policiers, quatre gardes nationaux, trois fonctionnaires locaux et un fonctionnaire fédéral ont été capturés par les manifestants.

Pour contrer le mouvement de contestation défilant le long de l'autoroute Mexico-Acapulco, 300 agents des forces de l’ordre ont été déployés. Selon le secrétaire à la sécurité de l'État du Guerrero, Evelio Méndez, les milliers de manifestants étaient armés de pierres et de bâtons.

Au-delà de la prise d’otage, les contestataires ont dérobé un camion blindé avant d’enfoncer l’une des portes du palais du gouvernement.

‼️ Mexico: Protestors hijack police vehicle and ram into government building fence in Chilpancingo, Guerrero.





Protestors want the release of a taxi driver and a union representative who were both arrested in possession of drugs and ammunition last Thursday.





Details:…

