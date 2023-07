Sous-marin Titan : une carte du Titanic éditée par le Français Paul-Henri Nargeolet devrait permettre de retrouver les débris du submersible

Une carte du Titanic montrant les zones où devraient se trouver les débris du Titan, le sous-marin qui a implosé, vient d’être publiée par la société qui détient les droits de l'épave du paquebot. Cette carte a été en partie éditée par Paul-Henri Nargeolet, décédé à bord du véhicule d'exploration.

Une petite avancée dans les recherches des débris du Titan. Cinq passagers avaient embarqué à bord du sous-marin fin juin dernier, dans l’espoir d’apercevoir l’épave du célèbre Titanic, endormi au fond de l’océan Atlantique.

Le Titan a rapidement été porté disparu, avant que les garde-côtes n'annoncent la triste nouvelle : le sous-marin a implosé, tuant instantanément les cinq passagers. Plusieurs semaines après ce drame, de nombreuses questions restent sans réponse, à commencer par la localisation des débris du sous-marin.

Paul-Henri Nargeolet, défunt passager du Titan, a édité une carte de l’épave du Titanic, comme le rapporte La Dépêche. Publiée par RMS Titanic, l’entreprise détenant les droits de l’épave du paquebot, cette carte est très précieuse pour aider à retrouver les débris du sous-marin.

Le Français était un grand connaisseur du Titanic et avait déjà plongé plus d’une trentaine de fois afin d’explorer l’épave du célèbre paquebot. En éditant la carte de l’épave, il a donné des indices sur la localisation du sous-marin à bord duquel il a perdu la vie. Une carte qui est d'ors et déjà utilisée.