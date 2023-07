Afrique du Sud : une série de mystérieux incendies de camions inquiète le gouvernement

Une mystérieuse série d’incendies de camions inquiète le gouvernement en Afrique du Sud, alors que la police a annoncé ce mercredi 12 juillet qu’une vingtaine d’entre eux avaient déjà été détruits en l’espace de quelques jours.

Sont-ils de simples pyromanes ou agissent-ils pour des raisons bien précises ? Le président d’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a qualifié ce mercredi de «sabotage économique» la série de camions incendiés ces derniers jours, dont l’origine est pour le moment inconnue.

En effet, des individus ont mis le feu mercredi à quatre camions dans la province de Mpumalanga (nord-est), le dernier d'une suite d'incidents similaires qui inquiètent les professionnels du transport et dans les milieux d'affaires.

«Nous savons que ce ne sont pas des actes criminels isolés, mais quelque chose d'organisé», a déclaré le ministre de la Police Bheki Cele lors d'une conférence de presse à Pretoria. «Des renseignements suggèrent que les attaques contre les camions sont liées aux affaires», a-t-il indiqué, ajoutant que l'enquête se poursuivait. Et pour cause, environ 80 % de toutes les marchandises sont transportées par camions en Afrique du Sud, selon le syndicat sud-africain SATAWU.

HAPPENING TODAY | The Police Ministry and the @SAPoliceService management will brief the nation on the police’s response to acts of violence targeting freight trucks in KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga and Gauteng. #StopCrime pic.twitter.com/Tve9OUoq0U

— @SAgovnews (@SAgovnews) July 12, 2023