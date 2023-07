Australie : les analyses d’eaux usées révèlent les drogues les plus consommées dans les grandes villes du pays

L’Université du Queensland a publié ce mercredi 12 juillet un rapport complet sur les drogues présentes dans les eaux usées des grandes villes en Australie. Cette enquête a permis de découvrir de réelles disparités selon les États.

L’étude a livré une cartographie détaillée des habitudes régionales de consommation de drogues. À la demande de la Commission australienne du renseignement criminel, l’Université du Queensland a publié ce mercredi un rapport complet sur les drogues présentes dans les eaux usées des grandes villes en Australie.

Pour cela, 57 stations d'épuration des capitales et des grandes villes régionales du pays ont été analysées entre décembre 2022 et février 2023. Cette étude à grande échelle, relayée par The Guardian, a permis de constater une nette augmentation de la consommation de drogues en Australie au cours de l'été.

Les auteurs du rapport ont notamment souligné la hausse globale de la consommation moyenne de drogues comme la méthylamphétamine, la cocaïne, la MDMA et la kétamine en Australie.

Des disparités notables dans les grandes villes

L’enquête a révélé de grandes disparités dans les habitudes de consommation des drogues dans les grandes villes australiennes. Les consommateurs de Sydney ont privilégié la cocaïne, puis la MDMA et la nicotine tandis que ceux de Melbourne ont plutôt opté pour l’héroïne, suivie du fentanyl et de la kétamine.

Dans la ville d’Adelaïde, l’étude a confirmé que la méthylamphétamine était la substance la plus populaire. Des habitudes différentes des communes de Darwin ou Hobart, où les drogues privilégiées étaient l’alcool pour la première et le cannabis ainsi que l’oxycodone pour la seconde. Près de la capitale Canberra, les drogues qui ont primé étaient l’héroïne et l’oxycodone alors qu’à Perth, la MDMA a pris le dessus chez les consommateurs.

Sur le plan régional, les plus grands addicts à la MDMA ont été localisés en Australie-Méridionale, ceux à la méthylamphétamine et au cannabis en Australie-Occidentale puis ceux à l’héroïne dans l'État de Victoria. Enfin, la Nouvelle-Galles du Sud a regroupé les plus gros consommateurs de fentanyl et de cocaïne alors que le Queensland possédait les plus grands accros à la MDMA et à l’oxycodone.

L'Australie dans le top mondial des plus gros consommateurs

D’après les données recueillies par le Sewage Core Group Europe entre mars et mai 2022, l'Australie se classait au sixième rang sur 28 pays aux quatre coins du monde en matière de consommation de drogues illicites. Elle occupait aussi le troisième rang pour la consommation de méthylamphétamine et la sixième place pour la consommation de cannabis par habitant.

Cette étude mise en ligne mercredi a permis de relever que le cannabis était officiellement la troisième substance la plus consommée du pays, derrière la nicotine et l'alcool. Elle était au moins deux fois plus consommée que la méthylamphétamine sur la même période. En raison d’une forte hausse de sa consommation entre août et décembre 2022, la cocaïne est devenue la quatrième substance la plus populaire du pays.

Le directeur général par intérim de la commission, Matt Rippon, a identifié les grands gagnants de ce commerce de l'ombre. «Les seuls bénéficiaires de cette augmentation de la consommation sont les groupes criminels graves et organisés, qui tirent des profits considérables de leurs activités illégales», a rappelé Matt Rippon.

Pourtant, les saisies de méthamphétamine se sont multipliées ces derniers mois sur le sol australien, à l’image d’une prise de 720 millions de dollars de cette drogue en provenance du Canada ou d’une autre de 41 millions de dollars provenant de la Turquie.