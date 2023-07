États-Unis : l’Iowa adopte une loi interdisant l’avortement après six semaines de grossesse

Les législateurs républicains, majoritaires à la Chambre et au Sénat de l'Iowa (États-Unis), ont adopté ce mardi 11 juillet un projet de loi interdisant l'avortement après six semaines de grossesse, sauf cas exceptionnels.

Depuis l’annulation par la Cour suprême de l’arrêt Roe v. Wade en juin 2022, les lois freinant l’avortement se sont multipliées dans plusieurs États américains. Ce mardi, les législateurs républicains de l’Iowa (États-Unis) ont adopté un projet de loi interdisant l'avortement après six semaines de grossesse.

Pour parvenir à cette mesure, le gouverneur de l’État, Kim Reynolds, a convoqué une session extraordinaire pour demander un vote sur l'interdiction. A l’issue d’une large séance législative de plus de 14 heures, le projet de loi a pu être validé grâce au soutien de la majorité républicaine à la Chambre et au Sénat de l'Iowa.

«La Cour suprême de l'Iowa s'est demandé si cette législature adopterait la même loi qu'en 2018, et aujourd'hui elle a une réponse claire. Les voix des Iowiens et de leurs représentants démocratiquement élus ne peuvent plus être ignorées, et la justice pour les enfants à naître ne devrait pas être retardée», a réagi Kim Reynolds dans un communiqué, relayé par The Guardian.

Un délai de 20 semaines pour des urgences médicales

La nouvelle loi de l’État va donc réduire le délai de 20 à 6 semaines pour qu’une femme enceinte désireuse d’avorter puisse le faire en toute légalité. Le nouveau laps de temps accordé étant pourtant majoritairement trop court pour permettre à cette dernière d’avoir conscience de sa situation.

Les avortements seront donc prohibés après les premiers signes d'activité cardiaque, détectés généralement autour de six semaines de grossesse. Le délai de 20 semaines pour un avortement, initialement mis en place dans l’Iowa, sera conservé pour les femmes victimes de viol ou d’inceste.

Ce projet de loi a fait suite à une multitude de décisions prises en ce sens, notamment dans le sud des États-Unis, afin de réduire le recours à l’avortement. Ces mesures, prises après l’annulation par la Cour suprême de l’arrêt Roe v. Wade le 22 juin 2022, ont amené à une interdiction totale de l’avortement dans certains États américains.

61% des habitants de l’Iowa favorables à l’avortement

D’après un sondage Des Moines Register/Mediacom Iowa réalisé l’an dernier, 61 % des habitants de l'Iowa étaient favorables à l'accès à l'avortement, à l’image de la statistique nationale sur le sujet.

Une manifestation a été organisée dans la rotonde du capitole de l'Iowa afin de soutenir les droits reproductifs à la suite de la décision prise ce mardi. Dans le même temps, des actions en justice ont été annoncées pour tenter de contrer l’application de cette mesure.

«L'ACLU de l'Iowa, Planned Parenthood et la clinique Emma Goldman restent déterminés à protéger les droits reproductifs des habitants de l'Iowa à contrôler leur corps et leur vie, leur santé et leur sécurité, y compris en intentant une action en justice pour bloquer cette loi insensée et cruelle», a indiqué Mark Stringer, directeur exécutif de l'ACLU de l'Iowa, dans un communiqué.

Dans la même lignée, l’organisation Planned Parenthood North Central States, qui est le plus grand fournisseur d'avortements de l'État, a annoncé qu'elle renverrait les patientes hors de l'Iowa si elles devaient subir un avortement.