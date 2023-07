Corée du Nord : quel est ce mystérieux téléphone pliable que possède Kim Jong-un ?

Alors que Kim Jong-un a été pris en photo ce mercredi en train d'observer le tir d’un nouveau missile longue portée, c'est le téléphone portable posé devant lui qui fait l'objet de toutes les spéculations.

Mercredi 12 juillet, le quotidien officiel de Corée du Nord Rodong Sinmun a publié des photos du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, supervisant le lancement d’un nouveau missile balistique intercontinental de longue portée (ICBM) depuis la région de Pyongyang. Devant lui, dispersés sur la table, se trouvent une canette bleue, un sachet plastique et… un téléphone portable pliable.

Bien malgré lui, ce petit bout de plastique et de lithium s’est retrouvé au coeur des spéculations. Et pour cause, le téléphone portable pliable argenté, glissé dans un étui de cuir noir, ressemble beaucoup au Samsung Galaxy Z Flip sud-coréen, ou au Pocket S du constructeur chinois Huawei.

©KCNA/REUTERS



Dans le cadre des sanctions internationales contre la Corée du Nord, le pays ne peut toutefois ni importer ni exporter de matériel électronique. «Si l'objet sur la photo est un smartphone pliable, il est très vraisemblable qu'il ait été introduit secrètement en contrebande vers la Corée du Nord depuis la Chine », écrit le quotidien sud-coréen Joongang Ilbo. Aucun vol ne transitant entre les deux Corées, si l’appareil portable est sud-coréen, il aura donc parcouru une certaine distance avant d’arriver entre les mains du leader nord-coréen.

Dans ce pays où la majorité de la population n’a aucune connexion Wi-Fi et ignore jusqu’au concept même d’«Internet», où plus de 80% de la population n’a pas accès au téléphone portable (selon des données fournies par la CIA) et où porter un jean et boire du Coca-Cola sont simplement interdits, il semble que le leader Kim Jong-un n'applique pas à la lettre les principes ultranationalistes qu'il impose lui-même. Son intérêt pour les gadgets électroniques est d'ailleurs bien connu, puisqu'il a souvent été photographié entouré d’ordinateurs et tablettes Apple, le géant américain de la tech.