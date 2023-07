165 millions de nouveaux pauvres dans le monde en trois années de crises, selon l'ONU

Les trois dernières années ont fait basculer 165 millions de personnes dans la pauvreté, a annoncé l'ONU, vendredi.

165 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté entre 2020 et fin 2023, a annoncé le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), vendredi 14 juillet.

165 million additional people fell into poverty between 2020 to 2023.





In our new policy brief, we call for a Debt-Poverty Pause to mitigate poverty until the multilateral system addresses #debt restructuring at speed and scale. https://t.co/4DkmymHBhq #HLPF pic.twitter.com/mJiQjn5WEZ

— UN Development (@UNDP) July 14, 2023