Immigration : 289 enfants morts en traversant la Méditerranée en 2023 (ONU)

Un bilan alarmant. Au cours des six premiers mois de l’année 2023, près de 289 enfants ont perdu la vie en essayant de traverser la mer Méditerranée pour rejoindre le continent européen, d’après les informations révélées par l’ONU ce vendredi 14 juillet.

11 children a week have died or disappeared while crossing the perilous Central Mediterranean Sea migration route between North Africa and Europe this year.





These are the 7 urgent actions needed to protect children.https://t.co/L60NleLJr3

— UNICEF (@UNICEF) July 14, 2023