Vladimir Poutine : les images de son train blindé à 70 millions d'euros dévoilées

Une enquête menée par plusieurs médias a révélé l’intérieur du train blindé à 70 millions d’euros de Vladimir Poutine.

Vladimir Poutine sous haute protection. Depuis un an et demi, le président russe a pris de nombreuses précautions pour assurer sa sécurité. En effet, de peur de se faire attaquer en avion, il ne se déplace désormais qu’à bord d’un train blindé coûtant près de 70 millions d'euros.

Jusqu’à présent, le contenu des mystérieux wagons était tenu secret. Cependant, une nouvelle enquête, menée par Dossier Center en collaboration avec CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk et Norddeutscher Rundfunk, a dévoilé la composition du chemin de fer.

Poids et équipements de résistance

Une analyse de plus de 25.000 documents et photographies de la société russe Zircon, chargée de son entretien, donne une idée de ce à quoi ressemble l'intérieur du train. Ainsi, les wagons ont été transformés en salle de sport, en spa et même en bain turc. La machine serait aussi «équipée de poids et d'équipements de résistance de fabrication italienne – qui seront plus tard remplacés, semble-t-il, par des machines fabriquées par une société basée aux États-Unis», selon l’enquête de CNN.

©Dossier Center



De plus, «par la porte, plus bas dans la voiture, un centre de cosmétologie complet est équipé d'une table de massage et de toutes sortes d'équipements de beauté haut de gamme – y compris, selon un document divulgué, une machine à radiofréquence utilisée pour améliorer la tension de la peau. La salle elle-même est équipée pour aider à empêcher l'utilisation d'appareils d'écoute, suggèrent des documents de 'Dossier Center».

©Dossier Center



L’engin va bientôt être complété par de nouveaux wagons, qui seraient en cours de construction. En effet, l’homme politique russe aurait exigé une «salle multimédia» d’une valeur de plus de 4 millions d’euros, ainsi que deux autres wagons de luxe. L’un avec quatre compartiments et un bar, et l’autre avec six compartiments. Le prix de ces derniers s’élève à 5,7 millions d’euros.

Une enquête controversée

Après la révélation de ces éléments, le Kremlin a fermement démenti les informations de Dossier Center. En effet, il a déclaré que «le président Poutine n'a pas un tel véhicule à son usage ou en sa possession». Du côté de Zircon Service et des chemins de fer russes, le silence est de rigueur. Les deux sociétés ont refusé de commenter lorsqu'elles ont été contactées par CNN.

Selon les auteurs de l'enquête, le train est presque impossible à distinguer des autres voitures qui circulent sur les chemins de fer russes. Il est gris avec une bande rouge et est tracté par trois locomotives. La seule caractéristique reconnaissable est un dôme blanc, clairement visible sur l'un des wagons. Il contiendrait des antennes de communication avancées.