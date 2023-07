Canicule : Chine, Grèce et Italie… les températures s'envolent dans le monde

Alors que le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré, les températures explosent dans plusieurs régions du monde, comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce ou encore la Chine. Dans le sud de l'Europe, les températures pourraient dépasser les 45°C.

Si la France est encore épargnée par des températures extrêmes, le reste de l'Europe suffoque. La canicule s'est installé durablement en Europe et avec elle, un mercure au plus haut. En Espagne et en Italie, la barre symbolique des 40°C a été largement dépassée.

Ce dimanche, 16 villes italiennes seront d'ailleurs en alerte rouge sur l'ensemble du pays. Rome, Bologne, Florence, Decimomannu, autant de cités où les températures ont grimpé dangereusement. Ce vendredi 14 juillet, deux footballeurs amateurs de 48 et 51 sont morts après des malaises dus à la chaleur, dans la région de Naples.

.@NOAA confirms the world just sweltered through its hottest June in its 174-year global climate record.



Record sea surface temperatures and record low sea ice coverage.#StateofClimate https://t.co/fkSb6aaGU8 pic.twitter.com/sRlt4PM3kB — World Meteorological Organization (@WMO) July 13, 2023

Et les prévisions ne sont guère encourageantes. Il devrait faire 40°C à Rome lundi et jusqu'à 43°C mardi, battant le record absolu de la capitale italienne.

La situation est aussi dramatique en Grèce, où les autorités ont décidé de fermer l'Acropole d'Athènes au public aux heures les plus chaudes de la journée. Avec plus de 40°C sur le thermomètre et «considérablement plus élevé» pour le ressenti, de nombreux visiteurs ont été victimes de malaise.

L'Afrique du Nord n'est pas en reste. Plusieurs régions du Maroc sont notamment en alerte rouge en raison d'une canicule persistante. Dans la ville d'Oujda, proche de la frontière algérienne, Météo-Maroc annonce 47°C pour la journée du lundi 24 juillet.

Même situation aux États-Unis, où les régions les plus désertiques sont un four à ciel ouvert. Pour exemple, l'Arizona a enregistré ce vendredi son 14e jour consécutif avec une température supérieure à 43°C au cœur de l'après-midi. Enfin, l'Asie de l'est n'est pas exempt. L'est du Japon va tutoyer les 40°C, tandis que de nombreuses provinces chinoises verront le thermomètre afficher entre 35°C et 40°C.

En France, seul le département des Alpes-Maritimes est visé par une alerte orange canicule, avec des températures proches de 40°C et un indice UV à 11/11. Et le phénomène devrait se poursuivre encore longtemps, Météo-France annonçant des maximales «de l'ordre de 30 à 31 degrés sur le littoral jusqu'à localement 34 degrés dans l'intérieur».