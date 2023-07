Corée du Sud : au moins 33 morts et dix disparus dans les inondations et glissements de terrain causés par la mousson

En Corée du Sud, les fortes pluies ont entraîné des inondations et glissements de terrain qui ont coûté la vie à au moins 33 personnes. Dix autres sont portées disparues ce dimanche.

En pleine mousson d'été, la Corée du Sud est frappée par de violentes intempéries depuis quatre jours. Ce dimanche 16 juillet, les autorités ont annoncé qu'au moins 33 personnes sont mortes et dix autres sont portées disparues après des inondations et glissements de terrain.

La plupart des victimes ont été ensevelies ou sont tombées dans un réservoir en crue. Parmi elles, 17 morts et neuf disparus étaient originaires de la province de Gyeongsang du Nord, une région montagneuse particulièrement concernée par les glissements de terrain. Plusieurs maisons ont été englouties, leurs occupants restant piégés à l'intérieur.

Floods and landslides submerged roads and homes across South Korea, killing at least 26 people and leaving 10 others missing as of late Saturday, officials said. https://t.co/ZLK3teicqz pic.twitter.com/j1QLYoFdWx

— The New York Times (@nytimes) July 15, 2023