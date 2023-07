Qui est Andrei Troshev, l’homme proposé par Vladimir Poutine pour succéder à Evguéni Prigojine à la tête de Wagner ?

Le président russe Vladimir Poutine a confié ce jeudi 13 juillet avoir proposé le commandement du groupe paramilitaire Wagner à Andrei Troshev lors d’une réunion avec une trentaine de mercenaires influents fin juin. Qui est donc ce septuagénaire qui pourrait succéder à Evguéni Prigojine dans les prochaines semaines ?

Un militaire plus connu sous l’indicatif d’appel «Sedoy», signifiant «cheveux gris». Le président de la Russie Vladimir Poutine a confié ce jeudi au quotidien économique russe Kommersant avoir proposé le commandement du groupe Wagner à Andrei Troshev.

D’après les dires du chef d’État russe, cette idée a été soumise fin juin, cinq jours après l’échec de la rébellion de la milice privée, lors d’une réunion organisée avec 35 commandants de Wagner, dont leur chef Evguéni Prigojine.

Vladimir Poutine a alors évoqué le nom du septuagénaire qui occupait le poste de chef des opérations de la milice sur le terrain lors des 16 derniers mois pour succéder à Prigojine. Le président russe a assuré que de nombreux commandants du groupe paramilitaire avaient donné leur aval à cette proposition en acquiesçant de la tête.

Surnommé «Sedoy», pour «cheveux gris», Andrei Troshev est l’un des membres fondateurs de Wagner. Il est également le directeur exécutif du groupe paramilitaire, selon des documents publiés par l’Union Européenne et la France en décembre 2021. Le fondateur du groupe Wagner et ex-officier du renseignement militaire russe Dmitri Outkine (le plus à droite sur le photo ci-dessous) est l’un des associés de ce dernier.

“Sedoy” is Andrei Troshev, pictured here with Putin in 2016 alongside other Wagner cmdrs. Troshev is directly to Putin’s right. Dmitry Utkin, Wagner’s top military cmdr, is to Putin’s far left. The others are Andrei Bogatov (“Brodyaga”) and Alexander Kuzbetsov (“Ratibor”). pic.twitter.com/6dWKxrDHPe

— John Hardie (@JohnH105) July 14, 2023