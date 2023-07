Grèce : ce que l'on sait de l'incendie de forêt qui menace Athènes

Ce lundi 17 juillet, un incendie de forêt s'est déclaré en Grèce, non loin d'Athènes. L'évacuation de plusieurs zones balnéaires a été ordonnée.

Touchée par une vague de canicule avec des pointes à plus de 44 °C dans le centre du pays ces derniers jours, la Grèce est désormais en proie aux flammes. Attisé par des vents forts, un incendie de forêt s'est déclaré ce lundi 17 juillet à Kouvaras, à 50 km à l'Est d'Athènes. Par précaution, l'évacuation de plusieurs zones balnéaires a été ordonnée.

D'après les médias locaux, sept bombardiers d'eau, quatre hélicoptères et 150 pompiers sont mobilisés pour lutter contre les deux fronts de ce feu. Selon Yannis Artopios, porte-parole des soldats du feu, ils ont affaire à «un incendie difficile», notamment à cause des vents «très forts, allant jusqu'à 7 Beaufort», soit 50 à 60 km/h.

Les flammes ont pris dans les broussailles, avant de se répandre vers le sud de la région d'Attique, près des zones balnéaires de Lagonissi, Anavyssos et Saronida. La circulation a été interrompue sur les routes avoisinantes de Kalyvia et les autorités ont demandé aux habitants de quitter les lieux. Un monastère a par ailleurs été évacué.

L'agence de presse grecque ANA a indiqué qu'un incendie était également en cours près de l'isthme de Corinthe, dans une zone forestière proche de Loutraki, une célèbre station balnéaire. Des ordres d'évacuation ont aussi été émis dans cette zone où les pompiers ont été déployés, sur terre et dans les airs.

Des conditions «particulièrement difficiles»

«Nous nous trouvons au coeur de la période de lutte contre les incendies et les conditions attendues seront particulièrement difficiles, favorisant les incendies de forêt», a déploré Yannis Artopios. Comme une partie de l'Europe, la Grèce connaît en effet sa première canicule de l'année depuis ce week-end.

L'Observatoire national d'Athènes a enregistré une pointe à 44,2 °C dans la région de Thèbes et le mercure a grimpé jusqu'à 39 °C samedi à Athènes. La chaleur était telle que le site emblématique de l'Acropole, le plus visité du pays, est resté fermé pendant les heures les plus chaudes de la journée, vendredi, samedi et dimanche.

Les prévisions indiquent que les températures devraient baisser de 2 ° à 4 °C d'ici à mercredi, mais le répit sera de courte durée. Selon les services météorologiques grecs EMY, une nouvelle vague de chaleur est en effet attendue dès jeudi, avec des maximales à 43 °C localement.