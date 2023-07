Un Australien et sa chienne survivent deux mois seuls à la dérive dans le Pacifique

Parti du Mexique pour rejoindre la Polynésie française, un quinquagénnaire et sa chienne ont été pris dans une tempête. Ils ont été retrouvé, deux mois plus tard, par un navire de pêche.

Quelle histoire. Un marin australien et son chien ont dérivé deux mois, à bord d'un catamaran dans l'océan Pacifique, en mangeant du poisson cru et en buvant l'eau de pluie, avant d'être secourus par un thonier mexicain, selon des médias australiens.

Tim Shaddock et sa chienne Bella avaient quitté la ville balnéaire de La Paz, au Mexique, en avril et prévoyaient de parcourir environ 6.000 km avant de jeter l'ancre en Polynésie française. Mais une mer agitée a rapidement endommagé l'embarcation et mis hors de service les équipements électroniques.

Tim Shaddock, 51 ans, visage émacié, barbe hirsute et visiblement fatigué par cette aventure, a expliqué avoir survécu en s'alimentant uniquement de produits de la mer. «Je n'ai que du matériel de pêche», a-t-il expliqué à la chaine de TV australienne 9News.

#EXCLUSIVE: A Sydney sailor who survived months at sea eating raw fish and drinking rainwater with his dog is "stable and very well". #9Newshttps://t.co/r9ZUg7CX81

— 9News Australia (@9NewsAUS) July 16, 2023