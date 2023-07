Australie : ce que l’on sait sur cet objet mystérieux de 2,5 mètres retrouvé sur une plage

Un objet cylindrique a été retrouvé sur une plage en Australie, dimanche 16 juillet. Pour l'heure, les autorités n'ont toujours pas réussi à identifier l'origine de cet étrange élément.

Une drôle de découverte. Un mystérieux objet non identifié a été repéré sur une plage de l’ouest de l’Australie dimanche 16 juillet, comme le rapporte la BBC. Ce sont d’abord les habitants vivant à proximité de cette plage qui ont découvert le cylindre métallique de 2.5 mètres de long et de large, au bord de l’eau avant de l’en extraire et d’alerter les autorités locales.

We are currently making enquiries related to this object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia.





The object could be from a foreign space launch vehicle and we are liaising with global counterparts who may be able to provide more information.





[More in comments] pic.twitter.com/41cRuhwzZk

— Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) July 17, 2023