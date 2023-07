États-Unis : près de 54°C mesurés dans la Vallée de la Mort, proche du record mondial de chaleur

L'Ouest américain et une grande partie du sud des Etats-Unis sont actuellement frappés par une vague de chaleur «extrêmement dangereuse», selon les services météo. Le mercure a atteint jusqu'à 53,3°C, ce dimanche 16 juillet, dans le célèbre parc national de la Vallée de la Mort.

Les services météo américains ont mesuré jusqu’à 128° Fahrenheit, soit 53,3°C dans la Vallée de la Mort, près du «Furnace Creek» ou «ruisseau de la fournaise», en plein désert californien, alors que l’ensemble du pays est submergé par une importante vague de chaleur, qui devrait encore durer plusieurs jours.

«Une vague de chaleur accablante et extrêmement dangereuse doit frapper l'Ouest ce week-end, de même que certains endroits dans le Sud», avait alerté le Service météo national (NWS) dans un bulletin samedi matin. «Plusieurs records de températures sont probables et des problèmes de qualité de l'air seront courants dans plusieurs régions des Etats-Unis», a estimé le NWS.

Death Valley peaked at 128F so far today, and the temperature is now slowly going down. So it's unlikely they will hit 130F. 128F does break the record-high temperature if that's the official high for today.

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 17, 2023