TikTok : elle se retrouve assise en face à face dans un avion, sa vidéo devient virale

Une influence américaine a publié une vidéo qui est rapidement devenue virale alors qu’elle se trouvait au sein d’un avion de ligne en Suède. Elle a montré la configuration assez inhabituelle de l’appareil où deux rangs de passagers sont installés face à face.

Une vidéo insolite qui est rapidement devenue virale. Alors qu’elle prenait place à bord d’un avion de ligne en Suède, une jeune Américaine, aux 377.000 abonnés sur TikTok, a été prise de court face à l’agencement de l’appareil.

Surprise, elle a décidé de sortir son téléphone pour filmer autour d’elle et au bout de quelques secondes il est possible d'apercevoir, sur la vidéo, une rangée d’autres passagers qui lui font directement face, dans une disposition très inhabituelle pour un avion de ligne.

«Je n’ai jamais vu ça»

Ce genre d’agencement est monnaie courante dans les jets privés, mais cela ne se fait que très rarement dans les vols privés en classe économique. Des compagnies aériennes proposent des sièges orientés vers l’arrière mais ces sièges sont majoritairement réservés aux classes business et affaires.

Habituellement, lorsque cette configuration est mise en place en classe économique, des équipements sont installés pour que les passagers ne se regardent pas droit dans les yeux. «Je n’ai jamais vu ça sur un vol auparavant, des sièges qui se font face ?» a écrit l’Américaine en légende de sa vidéo.

En commentaire, les gens ont immédiatement réagi. «Quelle en est la raison, qui a eu cette idée et qui l'a acceptée ?», a déclaré un follower de la jeune Américaine. «J’étais dans l’un de ses vols et c’est vraiment trop bizarre», a déclaré une autre. La vidéo a été regardée plus de 3,8 millions de fois en l’espace de quelques jours.