Allemagne : une lionne en liberté recherchée près de Berlin

D'importantes recherches avec hélicoptères et drones sont en cours jeudi au sud de Berlin pour tenter de retrouver un animal sauvage qui pourrait être une lionne, ont indiqué les autorités qui ont invité les habitants dans la zone d'alerte à ne pas quitter leur domicile.

«L'animal sauvage pourrait être une lionne», indique dans un message sur Twitter la police de Berlin alors que l'alerte, donnée dans la nuit, concernait dans un premier temps des quartiers au sud-ouest de la capitale allemande. La zone d'alerte a ensuite été étendue à plusieurs communes de la périphérie de Berlin.

Un porte-parole de la police du Brandebourg, Daniel Keip a indiqué à l'AFP que pour le moment, la provenance de l'animal «n'est pas claire». Interrogé plus tard sur la radio RBB, il a précisé qu'«aucun parc animalier, zoo et cirque n'avait signalé une disparition». Il a même émis des doutes sur cette alerte au fauve, en disant que «plus aucun cirque dans toute l'Allemagne ne possède de lion ou de tigre».

German police are asking people near Berlin to stay inside after a big cat, believed to be a lion, was seen pic.twitter.com/1tspcIikrQ

— BNO News (@BNONews) July 20, 2023