Chine : ce que l’on sait de l’étrange disparition du ministre des Affaires étrangères chinois

Le ministre chinois des Affaires étrangères n'est plus apparu publiquement depuis presque un mois.

Introuvable. Qin Gang, ministre chinois des Affaires étrangères et proche du président Xi Jinping, n'a plus fait d'apparition publique depuis le 25 juin dernier. Si officiellement, cette absence serait due à des problèmes de santé, de nombreuses rumeurs courent officieusement.

Nommé vice-président chinois des Affaires étrangères en 2018 à l'âge de 52 ans, Qin Gang a depuis connu une ascension fulgurante. Le diplomate a été promu ambassadeur de Chine aux Etats-Unis en juillet 2021, au moment où les tensions sont prégnantes entre les deux premières puissances économiques mondiales.

SC&FM Wang Yi talked with @SecBlinken today: The two teams have carried out a series of engagements in accordance with the common understandings of the two presidents, which are generally useful. And we should focus on translating their common understandings into practical... pic.twitter.com/ZFS9cKf4Ks

— Qin Gang 秦刚 (@AmbQinGang) December 23, 2022