Canicule : la Grèce va connaître le week-end de juillet «le plus chaud des 50 dernières années»

Un nouvel épisode de canicule frappe la Grèce ce week-end. Les températures devraient grimper jusqu'à 44°C à Athènes et 45°C en Thessalie, dans le centre du pays.

La Grèce s'apprête à battre des records de température. Ce week-end «risque d'être le plus chaud de ces cinquante dernières années» pour un mois de juillet, a affirmé vendredi 21 juillet le météorologue de la chaîne de télévision publique ERT Panagiotis Giannopoulos, alors que la Grèce subit une canicule qui devrait se prolonger la semaine prochaine.

D'après le service national de météorologie EMY, vendredi en milieu de journée, des températures de 41°C étaient enregistrées en Attique, dans la région d'Athènes, et jusqu'à 44°C en Thessalie, dans le centre du pays. Dimanche s'annonce comme la pire journée, avec des températures frôlant les 44°C à Athènes et 45°C en Thessalie.

«Athènes va avoir des températures de plus de 40°C pendant 6 à 7 jours, jusqu'à la fin du mois de juillet», pour une période exceptionnellement longue même pour une capitale européenne habituée aux chaleurs estivales», a précisé Panagiotis Giannopoulos. Le météorologue de la chaîne de télévision privée Maga, Yannis Kallianos, a lui qualifié cette vague de chaleur de «canicule interminable et puissante». Cet épisode pourrait durer jusqu'à jeudi 27 et vendredi 28 juillet prochain, a indiqué le météorologue.

La capitale grecque est l'une des plus chaudes en Europe et souffre d'un manque d'engagement en faveur de l'environnement, estiment des experts. «A Athènes, il y a très peu d'espaces verts qui permettent de faire baisser les températures», a constaté auprès de l'AFP Kostas Lagouvardos, directeur de recherche à l'Institut pour la recherche environnementale et le développement durable de l'Observatoire national d'Athènes.

Comme d'autres sites archéologiques, l'Acropole d'Athènes, le monument le plus visité du pays, a fermé jeudi 20 juillet à midi et jusque 17h30. La mesure sera appliquée jusqu'à dimanche.

Un record de température à 44, 8°C avait été enregistré dans la capitale grecque en 2007, selon l'Observatoire d'Athènes, alors que le record absolu en Grèce avait été atteint en juillet 1977 avec 48°C à Elefsina, près d'Athènes.