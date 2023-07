Chine : qu’est-ce que le «facekini», de plus en plus répandu sur les plages ?

Alors que la Chine est touchée par de fortes températures, au-delà des 40°C, les Chinois adoptent le facekini. La cagoule de couleur, qui couvre entièrement la tête avec des trous pour les yeux et la bouche, se porte notamment à la plage pour se protéger du soleil.

Après le bikini, le maillot féminin deux pièces apparu pour la première fois en juillet 1946, voici le facekini. C'est la nouvelle méthode tendance pour se protéger le visage du soleil, déjà largement adopté par les Chinois pour faire face aux fortes chaleurs. Cette cagoule de protection solaire permet de se couvrir entièrement la tête, avec des trous pour les yeux et la bouche. Et aux Chinois de garder la peau la plus pâle possible, symbole de réussite et de beauté.

Deux à trois fois plus de pièces achetées cette année

Cette cagoule de protection solaire, arrivée sur les plages de Chine en 2015, rappelle 20 Minutes, débarque dans les rues des grandes villes chinoises, a souligné, depuis Pékin, la journaliste Yena Lee à France Inter. «Par rapport à la situation avant la pandémie, cette année est bien meilleure que les précédentes. Le volume des ventes a nettement augmenté cette année», a confirmé auprès de Reuters une vendeuse d'un magasin de facekini. Des marques locales comme Bananain, Beneunder ou OhSunny enregistrent les meilleurs ventes, signale Le Parisien.

Les ventes de climatiseurs ont grimpé en flèche : près de 12 millions ont été vendus, 36 % de plus qu’en 2022. Certaines gares ferroviaires “ont mis de gros blocs de glace dans les halls des départs pour faire baisser les températures”, rapporte CNNhttps://t.co/12k4gMqtle — Courrier inter (@courrierinter) July 12, 2023

La Chine a ainsi battu, dimanche 16 juillet, un record de chaleur pour la mi-juillet, avec 52,2°C dans la région aride du Xinjiang (ouest).

La tendance du facekini ne devrait cependant pas connaître le même succès en France, où, indique Ouest-France, il est «interdit de cacher ou de couvrir complètement son visage dans un lieu public», évoque Service-public.fr.