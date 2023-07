Famille royale : le nouveau portrait du prince George qui fête ses 10 ans (photo)

Le compte Twitter du prince William et de la princesse Kate a dévoilé un portrait du jeune prince George, à l’occasion de son 10e anniversaire, ce samedi 22 juillet. Une tradition perpétuée depuis plusieurs années.

Ce 22 juillet, le prince George a célébré ses 10 ans. Et comme tous les ans, ses parents William et Kate en ont profité pour partager un cliché spécial de leur enfant. Pris à l’extérieur du château de Windsor par la photographe britannique Millie Pilkington, le portrait du jeune prince est dans la lignée des précédentes photographies effectuées lors de son anniversaire, avec un grand sourire.

10 today! Wishing Prince George a very happy birthday!



@MilliePilks pic.twitter.com/YgREgdI6OW — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 22, 2023

Deuxième dans l'ordre de succession à la couronne

«Le prince et la princesse de Galles ont le plaisir de partager une nouvelle photo du prince George à l'occasion de son dixième anniversaire», indique un communiqué de Kensington Palace.

Deuxième dans l’ordre de succession au trône britannique, derrière son père William, le prince George suscite l’enthousiasme des adorateurs de la famille royale britannique depuis sa naissance. Sur les réseaux sociaux, les réactions au cliché ont été nombreuses.

«Il grandit tellement vite et ressemble à son père et à sa grand-mère», «Quel jeune homme charmant», «Le temps est passé si vite», peut-on notamment lire sur Twitter et Instagram.