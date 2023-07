Colombie : un accident de car fait 9 morts et 31 blessés

Un car est tombé dans ravin en Colombie samedi 22 juillet. Parmi les passagers se trouvaient une majorité de migrants vénézuéliens. Neuf personnes sont mortes et 31 autres ont été blessées.

Neuf personnes ont trouvé la mort en Colombie samedi 22 juillet, alors qu’elles se trouvaient à bord d’un car, qui est tombé dans un ravin vers 4h20 (heure locale), près de la municipalité de Playon, dans le nord-est du pays, a appris l’AFP.

Parmi les victimes décédées figurent six hommes et trois femmes, dont deux personnes mineures. La majorité des plus de 40 passagers étaient des migrants vénézuéliens qui tentaient de rejoindre les États-Unis, ont révélé les autorités locales.

Des personnes ont survécu à l’accident de car, 31 blessés ont été comptabilisés par la police.

La protection civile a d'abord indiqué que le bus circulait sur la route reliant Cucuta à Bucaramanga, dans le nord-est du pays.

Des précédents fréquents dans le pays

Des images diffusées par la protection civile ont montré le véhicule au milieu de buissons et des vêtements éparpillés sur le lieu de l'accident.

En Colombie, les accidents de la route sont l'une des principales causes de décès. Mardi 18 juillet, huit personnes avaient trouvé la mort lorsqu'un bus était entré en collision frontale avec un semi-remorque dans le département de La Guajira, au nord du pays.