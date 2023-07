Etats-Unis : vers un pic de chaleur à plus de 56°C dans la Vallée de la Mort ? Un record mondial pourrait être battu

Alors que les températures ne cessent de grimper aux États-Unis, la célèbre Vallée de la Mort est scrutée de près : le thermomètre pourrait y dépasser les 56,6° C, marque du record de la température la plus élevée enregistrée sur Terre en 1913.

La canicule fait de nombreux dégâts à travers la planète, et notamment aux États-Unis. Dans la Vallée de la Mort, située en Californie, le thermomètre affiche des températures extrêmes, proche des 56,6° C. Un chiffre hautement symbolique, puisqu’il s’agit du record absolu de la température la plus élevée jamais enregistrée.

Un record contesté en passe d'être battu ?

Le record de température, datant de 1913, est pourtant contesté par de nombreux experts en raison de la qualité des instruments utilisés au siècle passé. Mais ce dernier pourrait être battu, selon les spécialistes, au vu des vagues de chaleurs intenses dans la région : ces derniers jours, le thermomètre a affiché des températures supérieures à 53° C dans le secteur de Furnace Creek.

La possibilité qu’un nouveau record soit établi attire de nombreux touristes et aventuriers de l’extrême. Nombre d’entre eux n’attendent qu’une seule chose : voir une température supérieure à 56° C affichée sur un écran située dans le parc national de la Vallée de la Mort.

Le tourisme de la chaleur fait des victimes

Un tourisme de l’extrême qui présente de nombreux risques pour ces aventuriers. Alors que les gardes du parc national multiplient les messages d’avertissement sur les fortes températures ressenties sur place, un décès a été recensé ce mardi 18 juillet. Un homme âgé de 71 ans est décédé dans la Vallée de la Mort, les gardes soupçonnant que «la chaleur a joué un rôle» dans son décès, ce qui en ferait le second de l’année 2023 lié à ce facteur.

De plus, les services de secours américains ont également alerté les touristes quant aux difficultés d’accès en cas d’urgence médicale et que «le sauvetage en temps et en heure n’est pas toujours garanti», comme l’indique également un panneau d’avertissement présent dans le parc.

Les températures devraient cependant baisser dans les jours à venir, avec un déplacement de la vague de chaleur vers le centre des États-Unis, dans les plaines du Midwest et les Rocheuses, selon l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA).