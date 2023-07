Grèce : 2.000 personnes évacuées d'une île en flammes, «la plus grande opération d'évacuation jamais effectuée» dans le pays

En proie à de nombreux incendies dus à la canicule, l'île de Rhodes, en Grèce, a procédé ce samedi 22 juillet à l'évacuation de près de 2.000 personnes par bateau, tout en mettant à l'abri près de 30.000 personnes dans des zones sécurisées. «La plus grande opération d'évacuation jamais effectuée en Grèce», selon les autorités.

Un ciel sombre, de la fumée et des incendies en masse : voici le paysage offert aux personnes présentes sur l'île de Rhodes (Grèce). En raison des importants incendies sur l'île, les touristes ont été contraints d’évacuer les nombreux hôtels et villas ce samedi 22 juillet. Selon les données fournies par les autorités grecques, près de 2.000 personnes ont déjà pu être évacuées par bateau, tandis que 30.000 personnes supplémentaires ont été mises à l’abri dans des gymnases et écoles éloignées des zones à risques.

«C'est la plus grande évacuation jamais effectuée en Grèce (...) Tout s'est bien passé. Tout le monde, surtout les touristes, suivait ce que nous avions commandé», a indiqué ce dimanche la porte-parole de la police Konstantia Dimoglidou

Pour Pargiotis Dimelis, élu local du village d’Archangelos, il s’agit d’«une situation sans précédent». De nombreux touristes présents sur l’île de Rhodes ont pu témoigner de leur évacuation, mais surtout de leur longue attente sur les côtes de l’île, avec leurs affaires et la fumée des flammes à leurs côtés. «Nous sommes coincés ici sans aucune aide, c'est dégueulasse», a notamment déclaré une touriste britannique à la BBC.

